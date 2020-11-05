В Киеве мужчина залез на электроопору — левый берег обесточен

В Киеве неизвестный мужчина поднялся на высоковольтную электроопору.
По предварительным данным, мужчина планировал покончить жизнь самоубийством. На месте работают правоохранители и психологи.
— Неизвестный гражданин нарушил правила охранной зоны электросетей и поднялся на высоковольтную электроопору. Чтобы безопасно снять гражданина с электроопоры, необходимо обесточить оборудование, — заявили в КГГА.
Из-за этого возможны временные перебои света у жителей левого берега столицы.
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Энергоснабжение восстановят как только нарушителя снимут с электроопоры.
В Киеве патрульные спасли женщину, которая хотела совершить самоубийство
В Киеве экипаж патрульных — Павел Боярчук и Александр Головицкий — прибыл на вызов, где женщина намеревалась совершить самоубийство.
Один из патрульных успел подняться на 15 этаж, когда женщина прыгнула. Полицейский в последний момент успел схватить ее за руку и удержать.