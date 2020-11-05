В Киеве мужчина залез на электроопору — левый берег обесточен

В Киеве экипаж патрульных — Павел Боярчук и Александр Головицкий — прибыл на вызов, где женщина намеревалась совершить самоубийство.

Один из патрульных успел подняться на 15 этаж, когда женщина прыгнула. Полицейский в последний момент успел схватить ее за руку и удержать.