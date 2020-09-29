У Києві екіпаж патрульних – Павло Боярчук та Олександр Головицький – прибув на виклик, де жінка мала намір скоїти самогубство.

Один з патрульних встиг піднятися на 15 поверх, коли жінка стрибнула. Правоохоронець в останню мить встиг схопити її за руку й утримати.

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На крики збіглися сусіди, які і допомогли втримати жінку. Двоє сусідів допомагали тримати жінку зверху, ще двоє стояли на 14 поверсі та підпирали їй ноги.

– Жінка пручалася, і навіть з такою підтримкою Павлові не вдалося одразу затягнути її на балкон. Задля безпеки, інспектору довелося пристебнути жінку кайданками до поручнів, – розповів перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький.

Тоді на місце події прибув ще один екіпаж поліції. Інспекторам вдалося витягнути жінку на балкон. Її госпіталізували.

Спроба самогубства в Івано-Франківську

В Івано-Франківську співробітники поліції охорони врятували життя 22-річному хлопцеві, який намагався покінчити життя самогубством.

Інцидент відбувся на вулиці Пулюя. Він виліз на балкон та погрожував стрибнути з п’ятого поверху. Поліції вдалося заспокоїти та відтягти самогубця на безпечну відстань.