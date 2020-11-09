В Одесі жінка вкрала таксі та втрапила на ньому у ДТП

Поліція Одеси затримала жінку, яка викрала автомобіль у таксиста та скоїла на ньому ДТП. Вона зіткнулась з іномаркою, коли їздила містом.

36-річна жінка поверталась з нічного закладу додому. Вона викликала таксі, а потім в машині почала конфліктувати з водієм. Чоловік намагався її висадити, а вона заблокувала двері, коли той вийшов та сіла за кермо.

Читайте: Рада посилила покарання за викрадення авто

Жінка каталася містом, але не змогла впоратися з керуванням. Внаслідок чого, зіткнулась з припаркованою на узбіччі машиною. Ніхто не постраждав.







В Одесі жінка викрала таксі та скоїла на ньому ДТП / 2 фотографии

Правопорушницю затримали за ст. 208 КПК України. Жінку звинуватили у незаконному заволодінні транспортним засобом за ч.1 ст. 289 Кримінального кодексу України (Незаконне заволодіння транспортним засобом).

Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 1 тис. до 1,2 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п’яти років.

У Харкові авто травмувало 5-річну дитину та зникло з місця ДТП

У Харкові невстановлений автомобіль на швидкості зачепив 5-річну дівчинку, яка з матір’ю переходила проїжджу частину по пішохідному переходу. Дитину із незначними забоями доставили до лікарні.

Фото: Нацполіція