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Факты / Происшествия

В Одессе женщина похитила такси и совершила на нем ДТП

Полиция Одессы задержала женщину, которая похитила автомобиль у таксиста и совершила на нем ДТП. Она столкнулась с иномаркой, когда ездила по городу.

36-летняя женщина возвращалась из ночного заведения домой. Она вызвала такси, а потом в машине начала конфликтовать с водителем. Мужчина пытался ее высадить, а она заблокировала двери, когда тот вышел, и села за руль.

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Женщина каталась по городу, но не смогла справиться с управлением. В результате, столкнулась с припаркованной на обочине машиной. Никто не пострадал.

 

  • В Одессе женщина украла такси и попала на нем в ДТП
  • В Одессе женщина украла такси и попала на нем в ДТП
  • В Одессе женщина украла такси и попала на нем в ДТП
  • В Одессе женщина украла такси и попала на нем в ДТП
В Одессе женщина похитила такси и совершила на нем ДТП / 2 фотографии

Правонарушительницу задержали по ст. 208 УПК Украины. Женщину обвинили в незаконном завладении транспортным средством, по ч.1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины (Незаконное завладение транспортным средством).

Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 1 тыс. до 1,2 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.

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Фото: Нацполіція

Источник: Нацполиция

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