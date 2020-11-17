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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Вдарив ножем 7 разів: у Києві син зарізав батька, захищаючи сестру від зґвалтування

У Києві 15-річний школяр зарізав батька, вдаривши його щонайменше сім разів ножем. Цілився переважно у шию. Все через те, що голова сім’ї почав погрожувати пістолетом дружині та доньці.

Під таким тиском родина бізнесмена та сусіди жили останні 10 років. Але коли батько зачинив сестру хлопця в кімнаті і намагався її зґвалтувати, то підліток не стерпів.

Швидку він викликав, коли зрозумів, що чоловік після ударів впав і не міг підвестися.

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59-річний загиблий тримав у страху весь будинок і часто демонстрував мешканцям свій запальний характер. На розбірки він приходив навіть з пістолетом. У квартирі під час обшуку поліцейські знайшли наркотики.

Тим часом 15-річного школяра затримали. За вбивство йому загрожує до 15 років ув’язнення. Але скільки отримає неповнолітній, залежить від його стану.

В Одеській області син зарізав матір через дорікання у неробстві і тяжко поранив батька. 20-річний хлопець зізнався, що вирішив вбити батьків за те, що вони не давали йому грошей.

Чоловіка гсопіталізували у вкрай важкому стані.

Джерело: Надзвичайні новини

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