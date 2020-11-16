У Донецькій області правоохоронці повідомили про підозру військовому, який намагався зґвалтувати неповнолітню.

Інцидент відбувся у місті Селидове. Чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, переслідував дівчину, яка поверталася додому після того, як провела матір на роботу.

Він напав на неї у під’їзді. На допомогу підліткові прийшла бабуся, через це чоловікові не вдалося завдати шкоди дівчині.

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Військовослужбовця затримала поліція. Вона відкрила кримінальне провадження за закінчений замах на зґвалтування неповнолітньої особи (ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 152 КК України).

Нині правоохоронці вирішують питання щодо обрання чоловікові запобіжного заходу.

Зґвалтуваня у Києві

У Києві безхатько намагався зґвалтувати 19-річну дівчину.

Однак цьому завадила перехожа. Постраждала викликала поліцію.

Детальніше про зґвалтування у Києві читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Донецька обласна прокуратура