У Київській області батько та син вбили 50-річного чоловіка та викинули його тіло біля дороги.

Їхньою жертвою став товариш, який напередодні навідався до них з пляшкою.

Під час застілля між старшим господарем будинку та гостем виникла сварка, під час якої перший вдарив другого сокирою в обличчя.

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Після вчиненого вони викинули знівечене тіло, а самі заховали велосипед загиблого, а потім продали його.

Тіло знайшла перехожа, яка йшла вранці на роботу. Попри розбите обличчя, вбитого вдалося опізнати, а пізніше і знайти його убивць.

Нині головний фігурант справи – батько, адже саме він завдав смертельний удар. За скоєне йому загрожує до 10 років в’язниці. Син поки у справі задіяний як свідок, однак може стати і співучасником.

Вбивство у Львові

У Львові чоловік, який напередодні вийшов із психіатричної лікарні, вчинив вбивство.

Він до смерті закатував свого гостя, який прожив у нього кілька днів.

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