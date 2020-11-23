Місцеві вибори у Дніпрі: біля виборчої дільниці сталася стрільба

Біля виборчої дільниці в Дніпрі сталася стрілянина. Зловмисники прокололи колеса машини і почали тікати, дістаючи зброю.

Співробітники поліції ввели план-перехоплення, в результаті якого на Набережній Перемоги зупинили автомобіль, схожий на той, в якому поїхали зловмисники.

– Водій, який очікував пасажирів біля школи № 117, побачив, як до машини підійшли невідомі і прокололи колеса. Потім вони прокололи колеса іншої машини, яка тільки під’їхала. Після цього невідомі почали втікати. Їх кинулися наздоганяти жінки. Добігши до свого авто, невідомі дістали зброю, вистрілили два рази в повітря і поїхали.

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Слідчі вивчають обставини події.

Як пройшов другий тур виборів

407 повідомлень щодо порушення виборчого законодавства, 11 кримінальних справ – такі результати роботи Нацполіції під час другого туру виборів мерів в 11 містах, який відбувся 22 листопада.

Зокрема, п’ять справ стосуються фальсифікацій, дві – підкупу виборців, по одній – незаконного використання бюлетеня, порушення таємниці голосування, хуліганства та підроблення документів і печаток.

Під час повторного голосування найбільше порушень зареєстровано у Дніпропетровській області – 206.

Джерело: Дніпро Оперативне