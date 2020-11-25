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Вікторія Гірко |

Тіло довелося діставати з могили: на Волині переплутали покійників

У місті Нововолинськ Волинської області переплутали тіла померлих, через що родичам покійниці у морзі віддали тіло чоловіка.

Тіла небіжчиків родичі отримували у мішках. Але пізніше з’ясувалось, що сплутала покійників ритуальна служба.

Жінку поховали днем раніше, тому її тіло довелося діставати з могили та віддавати родичам.

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Поліція опитала усіх причетних. Родичі небіжчиків претензій ні до кого не мають.

Від чого помирають українці

Згідно з даними Держстату, за січень-вересень інфекційні і паразитарні хвороби стали причиною смерті 5 288 осіб, серед них туберкульоз – 2 248, від СНІДу померло 2 268 українців.

Злоякісні новоутворення (тобто рак) стали причиною смерті 57 983 громадян. Всього за перші дев’ять місяців 2020 року померло 426 687 осіб.

Джерело: ВолиньPost

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