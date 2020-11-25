Тело пришлось доставать из могилы: на Волыни перепутали покойников

В городе Нововолынск Волынской области перепутали тела умерших, из-за чего родственникам покойной в морге отдали тело мужчины.

Тела покойников родственники получали в мешках. Но позже выяснилось, что спутала покойников ритуальная служба.

Женщину похоронили днем ​​ранее, поэтому ее тело пришлось доставать из могилы и отдавать родственникам.

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Полиция опросила всех причастных. У родственников покойников претензий ни к кому нет.

От чего умирают украинцы

Согласно данным Госстата, за январь-сентябрь инфекционные и паразитарные болезни стали причиной смерти 5 288 человек, среди них туберкулез — 2 248, от СПИДа умерли 2 268 украинцев.

Злокачественные новообразования (то есть рак) стали причиной смерти 57 983 граждан. Всего за первые девять месяцев 2020 года умерли 426 687 человек.

Источник: ВолиньPost