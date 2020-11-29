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Факти / Надзвичайні події
Андрій Жигайло |

Під Черніговом пасажир викрав таксі і загинув в ДТП

28 листопада у Чернігові чоловік викрав у таксиста Renault Kangoo та розбився на ньому.

Викрадач загинув під час операції з перехоплення, повідомили у поліції Чернігівської області.

Поліцейські помітили авто на виїзді з Чернігова. На вимогу правоохоронців зупинитися водій не реагував.

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ДТП під Черніговом – подробиці ДТП

У селищі Михайло-Коцюбинське Чернігівського району правопорушник не впорався з керуванням, з’їхав у кювет та зіткнувся з деревом.

– Від отриманих травм чоловік помер на місці ДТП, – заявили у поліції.

Військова вантажівка розчавила ремонтників

У Кіровоградській області військова вантажівка МАЗ влетіла у бригаду ремонтної служби. В результаті аварії загинули дві людини.

Військовий МАЗ влетів у машину, яка укладала асфальт. Дорожники ремонтували покриття на трасі Стрий-Тернопіль-Кропивницький. В результаті удару вантажівка перекинулася.

Джерело: поліція Чернігівської області

Фото: поліція Чернігівської області

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