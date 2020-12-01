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Анастасія Дячкіна |

Добу тримався за перевернуте судно: у США врятували зниклого моряка

Моряка, який пропав у морі на минулих вихідних, знайшли біля узбережжя Флориди, коли він чіплявся за своє перевернуте судно.

62-річний Стюарт Бі відправився в плавання в п’ятницю вдень від порту Канаверал на своєму 10-метровому човні. Після того, як він не повернувся, інформацію передали владі.

Чоловік вирішив провести ніч або дві на своєму човні, що для нього було незвичним. Він прокинувся вночі в суботу після того, як вода затопила його каюту.

  • У США врятували моряка, який чіплявся за перевернуте судно
  • У США врятували моряка, який чіплявся за перевернуте судно
  • У США врятували моряка, який чіплявся за перевернуте судно
  • У США врятували моряка, який чіплявся за перевернуте судно
  • У США врятували моряка, який чіплявся за перевернуте судно
  • У США врятували моряка, який чіплявся за перевернуте судно
  • У США врятували моряка, який чіплявся за перевернуте судно
  • У США врятували моряка, який чіплявся за перевернуте судно
Добу тримався за перевернуте судно: у США врятували зниклого моряка / 4 фотографии

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Його судно швидко перекинулося, і вода виштовхнула його з переднього люка. Потім він вхопився за частину носа човна і тільки в неділю, після сходу сонця, побачив на горизонті контейнеровоз.

Екіпаж кинув Бі буй, витягнув його з води, а потім повідомив береговій охороні США, яка негайно направила команду для його підбору.

Матрац у відкритому морі

Влітку 23-річного хлопця та трьох дітей 10, 13 та 15 років віднесло на гумовому матраці у відкрите море у районі пляжі Малібу міста Бердянськ Запорізької області.

Відпочивальників знайшли на відстані приблизно 700 м від берега рятувальники КП Бердянської міської Ради.

Фото: Берегова охорона США

Джерело: ВВС

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