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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Запоріжжі озброєні підлітки намагалися пограбувати три магазини

У Запоріжжі компанія підлітків намагалася пограбувати три магазини. Чотири хлопці відкрили вогонь на одній з зупинок і хотіли покинути місце події на автобусі.

Про постріли надійшло повідомлення поліції. Правоохоронці прибули до вказаного місця та зупинили транспортний засіб. В одного з підлітків виявили зброю – його забрали до відділку.

Пізніше на лінію поліції повідомили про те, що невідомі молодики намагалися пограбувати магазини. Переглянувши відео з камер спостереження, правоохоронці з’ясували, що це підлітки з тієї ж компанії.

Наразі хулігани перебувають у відділку поліції.

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Затримання сутенера у Запоріжжі

Правоохоронці викрили у Запоріжжі 44-річного сутенера. Чоловік шукав дівчат, які готові надавати інтимні послуги.

Після цього затриманий займався їх просуванням – розклеював оголошення у саунах та готелях, роздавав листівки з їх номерами.

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