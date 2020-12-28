Намагався спинити: в Житомирі чоловік загинув під колесами власної вантажівки

У місті Бердичів Житомирській області 56-річний водій загинув під колесами власного автомобіля Mercedes Vario, коли намагався зупинити його.

Чоловік займався розвезенням товарів у магазини. 26 грудня він зупинився біля одного з місцевих магазинів і зайшов у вантажне відділення. У цей час вантажівка почала котитися назад, а водій, намагаючись зупинити транспортний засіб, почав бігти до кабіни.

Там чином житомирянин упав і потрапив під колеса свого автомобіля. Травми, які він дістав, були несумісними із життям.

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За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Смертельна ДТП під Києвом

Під Києвом на Житомирській трасі 27 грудня зіткнулися автомобілі Honda і Volvo – внаслідок ДТП загинули дві людини.

Їх викинуло з авто. За попередніми даними, загиблі не були пристебнутими ременями безпеки.