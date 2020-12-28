Пытался остановить: в Житомире мужчина погиб под колесами собственного грузовика

В городе Бердичев Житомирской области 56-летний водитель погиб под колесами собственного автомобиля Mercedes Vario, когда пытался остановить его.

Мужчина занимался развозкой товаров в магазины. 26 декабря он остановился возле одного из местных магазинов и зашел в грузовое отделение. В это время грузовик начал катиться назад, а водитель, пытаясь остановить транспортное средство, начал бежать к кабине.

Там образом житель Житомира упал и попал под колеса своего автомобиля. Травмы, которые он получил, были несовместимы с жизнью.

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По факту происшествия правоохранители открыли уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.

Смертельное ДТП под Киевом

Под Киевом на Житомирской трассе 27 декабря столкнулись автомобили Honda и Volvo — в результате ДТП погибли два человека.

Их выбросило из авто. По предварительным данным, погибшие не были пристегнутыми ремнями безопасности.