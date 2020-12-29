Хабарництво в Луцьку – за вимагання затримали чиновника

В одному з ресторанів Луцька затримали посадовця сектору власної безпеки ДФС у Волинській області під час одержання неправомірної вигоди.

31-річний чиновник вимагав від підприємця та його партнера платити йому щомісяця $2 тис. за те, що не створюватиме штучних перешкод для їхнього бізнесу.























Вимагав у бізнесменів $2 тис. щомісячно: в Луцьку чиновника ДФС піймали на гарячому / 6 фотографий

У разі відмови погрожував відкрити кримінальне провадження та проводити слідчі дії, під час яких вилучатимуть товари, документи та інші цінності з подальшим накладенням на них арешту.

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Вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу.

Йому загрожує позбавлення волі до 10 років із конфіскацією майна.

Також перевіряють на причетність до цього злочину працівників слідчих підрозділів.

У Тернополі викрали та катували криптовалютника

У Тернополі напали на столичного бізнесмена-криптовалютника, який разом із дружиною приїхав на день народження родича. Невідомі катували його та вимагали $800 тис.

Правоохоронці затримали чотирьох із семи підозрюваних. Місце перебування ще трьох зловмисників встановлюється. Наразі відомо, що один із них уже встиг перетнути кордон.

Фото: ДБР