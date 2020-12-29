На Волині чоловік вбив працівника підприємства струменем води. 53-річний чоловік під час сварки з загиблим направив йому в обличчя струмінь води із миючого апарата, яка потрапила до рота.

Тіло загиблого працівника знайшли на території одного із підприємств у Горохівському районі.

Правопорушника затримали, після оголошення йому підозри у вчиненні злочину за фактом умисного вбивства, зловмисникові обиратимуть запобіжний захід.

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Санкція статті передбачає від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Триває слідство.

Вбивство через ревнощі

23 грудня в Одеській області чоловік на автомобілі Honda на автомобільному шляху під’їхав до авто марки ВАЗ та вистрілив у пасажира. Постраждалий помер на місці, не дочекавшись медиків. Вбивці вдалося втекти.

Під впливом ревнощів 34-річний затриманий у стані алкогольного сп’яніння вирішив вбити свого суперника за допомогою рушниці. За скоєний злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі.