Пожежа у Кропивницькому: з багатоповерхівки евакуювали 28 людей

29 грудня близько 20.00 спалахнула пожежа у двох квартирах дев’ятиповерховохо житлового будинку сімейного типу на проспекті Університетському в Кропивницькому.

На місце прибули майже 40 рятувальників та 10 одиниць техніки. Їм вдалося ліквідувати пожежу за півтори години.

Бійці ДСНС врятували 28 мешканців, зокрема сімох дітей.

Двох дорослих та одну дитину госпіталізовано через отруєння продуктами горіння.

Вогонь пошкодив меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 27 кв. м.

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У Кропивницькому з палаючої багатоповерхівки евакуювали 28 людей / 4 фотографии

Тиждень тому у селі Кубей Болградського району Одеської області горів житловий будинок.

Внаслідок пожежі загинула трирічна дитина. Детальніше про пожежу в Одеській області читайте на Фактах ICT