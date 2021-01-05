У селі Козлів Київської області молодик зґвалтував неповнолітню.

– Напередодні молодь відсвяткувавши Новий рік, вирішила піти до місцевого клубу. Дорогою 17-річний місцевий молодик відвів неповнолітню у хащі, де завдав тілесних ушкоджень по обличчю та зґвалтував її, – розповіли у ГУ НП у Київській області.

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Правоохоронці вже затримали підозрюваного.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 152 (Зґвалтування) КК України.







На Київщині у новорічну ніч 17-річний юнак зґвалтував неповнолітню / 2 фотографии

Викрадення на Закарпатті

На Закарпатті четверо чоловіків-іноземців схопили жінку на вулиці, силою посадили в авто й привезли до свого будинку, де зґвалтували.

Правоохоронці затримали підозрюваних у будинку, на який вказала постраждала.