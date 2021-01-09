У Полтавській області стався вибух на магістральному газопроводі, можливі аварійні відключення газу.

Аварія сталася біля селища Калайдинці Лубенського району.

– Ми отримали оперативну інформацію, що на магістральному газопроводі, який обслуговує Оператор газотранспортної системи України (Укртрансгаз) стався вибух на ділянці, поблизу с. Калайдинці. Можливі аварійні відключення газу. Будь ласка, якщо газ буде відключений, переконайтеся, щоб усі газові конфорки були закритими. Це дуже важливо! – повідомила прес-служба АТ Лубнигаз.

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Так, за попередньою інформацією надзвичайна ситуація зачепила газорозподільні станції Новаки і Вишневе.

Вибух у Львові

У п’ятницю, 18 грудня вибух газу у Львові спричинив часткове руйнування житлового будинку.

Інцидент стався на вулиці Ковалевській. Після прибуття рятувальників було здійснено термінову евакуацію мешканців.

Внаслідок вибух газу у Львові постраждало двоє осіб, а також обвалилася частина стіни в квартирі на третьому поверсі.