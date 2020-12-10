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Факти / Надзвичайні події
Вікторія Гірко |

Згорів на очах у братика і сестрички: на Львівщині дворічний хлопчик підпалив себе

У Львівській області у місті Жидачів дворічний хлопчик загинув після того, як підпалив себе сірниками. Він отримав несумісні з життям опіки і задихнувся чадним газом.

Трагедія сталася на очах у його чотирирічної сестри та шестирічного брата, який навіть намагався загасити вогонь і реанімувати дитину. Діти зараз у лікарні, з ними працюватиме психолог.

Матері у цей час вдома не було. Того дня вона пішла на роботу о 05.00, а доглянути за дітьми попросила свою рідну сестру.

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Жінка говорить, що загиблий хлопчик завжди боявся вогню, а запальничку від дітей постійно ховали на високій печі. Але, щоб її дістати, малюк змайстрував цілу акробатичну конструкцію.

Сусіди переконують, що вона зразкова мати, яка завжди добре доглядає дітей. У поліції теж характеризують матір добре, але все-таки розпочали розслідування, як вимагає закон. Жінці тепер загрожує до п’яти років позбавлення волі.

У Краматорську військовий побив та підпалив товариша за службою. Водій однієї з військових частин, який працював за контрактом, вирішив обікрасти колегу.

Зловмисник облив чоловіка мастилом для бензопил та підпалив, а потім забрав 9 500 грн, які належали постраждалому.

Джерело: Надзвичайні новини

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