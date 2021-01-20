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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

Вибух у каплиці на Львівщині: постраждала людина

20 січня в місті Стрий на Львівщині стався вибух у дерев’яній каплиці священномученика Йосафата Коциловського УГКЦ.

Унаслідок вибуху постраждав чоловік 1958 року народження. Він дістав опіків обличчя. Від госпіталізації відмовився.

  • Вибух у каплиці на Львівщині – постраждав чоловік
  • Вибух у каплиці на Львівщині – постраждав чоловік
  • Вибух у каплиці на Львівщині – постраждав чоловік
  • Вибух у каплиці на Львівщині – постраждав чоловік
  • Вибух у каплиці на Львівщині – постраждав чоловік
  • Вибух у каплиці на Львівщині – постраждав чоловік
Вибух у каплиці на Львівщині: постраждала людина / 3 фотографии

Вибухом знищені дерев’яні стіни, перекриття, дах прибудови з газоблоків.

Під час пожежі, яка почалась після вибуху, згорів також церковний інвентар. Правоохоронці встановлюють причину займання.

Вибух у дитсадку

11 січня у Вінниці стався вибух на території дитячого садочка №7, де навчаються майже 300 вихованців.

Двоє дітей дістали незначних опіків. Їхні батьки відмовилися від госпіталізації.

Правоохоронці встановили, що вибухнув предмет синього кольору, схожий на м’ячик для гри в настільний теніс, коли діти вирішили побити його іграшковим відерцем.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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