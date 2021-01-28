Через негоду в Україні заборонили рух транспортних засобів у чотирьох областях на автодорогах державного та місцевого значення.

В Одеській області на автодорогах державного значення М-15 Одеса-Рені, М-16 Одеса–Кучурган та на всіх автодорогах місцевого значення заборонено рух автомобілів.

У Миколаївській області з 21.30, 27 січня, тимчасово запровадили обмеження руху транспортних засобів на автодорогах Н-24 Благовіщенське-Миколаїв, М-13 Кропивницький-Платонове.

У Київській області з 23.00, 27 січня, тимчасове обмеження руху великогабаритного вантажного транспорту на автодорогах загального користування державного значення.

У Полтавській області ввели обмеження руху на автомобільній дорозі М-03 Київ–Харків для вантажних автомобілів від межі з Харківською областю до межі з Київською областю у напрямку столиці.

За даними ДСНС, станом на 10.00, 28 січня, спостерігається невеликий сніг у Одеській (20-25 см снігу), Київській та Києві (до 10 см), Черкаській (до 25 см), Полтавській (до 2 см), Чернігівській (до 12 см) областях. Також невеликий сніг з дощем у Кіровоградській (до 10 см) та Миколаївській (до 15 см) областях, а у Сумській області – невеликий дощ.

– Впродовж доби проведено буксирування 64 легкових автомобілів, 37 вантажівок, шести автобусів та двох автомобілів швидкої допомоги. Надано допомогу 360 громадянам. Від ДСНС залучалося 218 рятувальників та 63 одиниць техніки, – зазначили в ДСНС.

Також в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Полтавській, Чернігівській та Сумській областях спостерігається налипання мокрого снігу, а на дорогах ожеледиця. У південно-східній частині України місцями дощ. До вечора опади у вигляді снігу припиняться, несприятливий циклон покине територію Україну в ніч на 29 січня.

Через негоду в Одесі 27 січня заборонили в’їзд вантажного транспорту до міста. Патрульна поліція проводить контроль руху вантажівок із автодоріг Одеса-Київ, Одеса-Рені, Одеса-Мелітополь та Одеса-Кучурган.