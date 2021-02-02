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Євгенія Шапоренко |

У Первомайську горить Епіцентр

У місті Первомайськ у Миколаївській області сталася масштабна пожежа у торговельному центрі Епіцентр.

У Первомайську горить Епіцентр

Повідомлення про пожежу надійшло о 12.57.

– Надійшла інформація про пожежу у торговельному центрі Епіцентр К. Над ліквідацією пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона Підгороднє, – розповіли у ДСНС.

Орієнтовна площа та причина пожежі нині встановлюються.

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Співробітників та відвідувачів ТЦ евакуювали.

За попередніми даними, постраждалих немає.

  • У Первомайську сталася пожежа в Епіцентр (ФОТО та ВІДЕО)
  • У Первомайську сталася пожежа в Епіцентр (ФОТО та ВІДЕО)
  • У Первомайську сталася пожежа в Епіцентр (ФОТО та ВІДЕО)
  • У Первомайську сталася пожежа в Епіцентр (ФОТО та ВІДЕО)
У Первомайську горить Епіцентр / 2 фотографии

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