У Первомайську сталася пожежа в Епіцентр (ФОТО та ВІДЕО)

У місті Первомайськ у Миколаївській області сталася масштабна пожежа у торговельному центрі Епіцентр.

Повідомлення про пожежу надійшло о 12.57.

– Надійшла інформація про пожежу у торговельному центрі Епіцентр К. Над ліквідацією пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона Підгороднє, – розповіли у ДСНС.

Орієнтовна площа та причина пожежі нині встановлюються.

Співробітників та відвідувачів ТЦ евакуювали.

За попередніми даними, постраждалих немає.





