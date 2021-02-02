У Первомайську сталася пожежа в Епіцентр (ФОТО та ВІДЕО)

У місті Первомайськ у Миколаївській області сталася масштабна пожежа у торговельному центрі Епіцентр.
Повідомлення про пожежу надійшло о 12.57.
– Надійшла інформація про пожежу у торговельному центрі Епіцентр К. Над ліквідацією пожежі працюють два відділення 23 державної пожежної-рятувальної частини, місцева пожежна охорона Підгороднє, – розповіли у ДСНС.
Орієнтовна площа та причина пожежі нині встановлюються.
Співробітників та відвідувачів ТЦ евакуювали.
За попередніми даними, постраждалих немає.
У Первомайську горить Епіцентр / 2 фотографии