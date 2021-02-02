Служба безпеки України блокувала діяльність міжрегіональної мережі агітаторів, які поширювали через інтернет заклики до порушення територіальної цілісності України та захоплення державної влади.

За даними СБУ, для розповсюдження такої агітації фігуранти створили та використовували низку профілів у соціальних мережах.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, а в одного з них – вогнепальну зброю без відповідних дозвільних документів.

Також СБУ викрила мешканця Маріуполя, який розповсюджував сепаратистські публікації на персональних сторінках заборонених соцмереж. Агітатор закликав до зміни меж державного кордону, а також популяризував незаконні збройні формування.

Наразі слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) КК України.

На Закарпатті СБУ викрила жителя Міжгір’я, який також закликав до захоплення державної влади та зміни меж держкордону через створення так званих озброєних загонів правопорядку.

Зловмиснику із Закарпатської області повідомили про підозру за ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ст. 109 (Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) та ст. 161 (Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) КК України.

У Чернігівській області завершили розслідування щодо громадянина пострадянської держави, який поширював через інтернет матеріали про пропаганду війни. До протиправної діяльності іноземець намагався залучити декількох мешканців регіону.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за ст. 436 (Пропаганда війни) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.















Закликали до війни та захоплення влади: в Україні викрили сепаратистів / 4 фотографии

Викриття сепаратистів

Кіберфахівці СБУ припинили діяльність декількох інтернет-агітаторів, які систематично розпалювали ворожнечу та закликали до повалення конституційного ладу в Україні.

Усі фігуранти напряму керувалися “кураторами” з Російської Федерації. Незаконні заклики та пропаганду в інтернеті поширювали у Закарпатській, Херсонській, Дніпропетровській та Полтавській областях.