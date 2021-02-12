Мені жити не хочеться: зізнання одесита в суді, який ґвалтував дочок і дружину

Нещодавно Україну сколихнула новина про одесита, який роками ґвалтував двох доньок та дружину. Йдеться про 48-річного Миколу Єрмакова.

На лаві підсудних він заявив, що любить своїх дітей та дружину.

– Я дуже люблю своїх дітей та дружину, але мені вже нічого не треба. Нехай Бог розсудить, а суддя озвучить. Можете в ефірі так і сказати, що мені вже жити не хочеться. Мене роздавили танком, – заявив Єрмаков.

Ба більше, чоловік запевняє, що звинувачення з боку рідних неправдиві. Однак додає, що частка правди у них присутня.

За словами шокованих сусід родини, вони навіть не здогадувалися, що коїться поряд з ними. Підозрюваний здавався звичайним чоловіком, доволі ввічливим.

Старша донька Єрмакова розповіла, що вперше батько вдався до зґвалтування, коли їй було лише 16 років. Знущання тривали останні чотири роки.

Потім чоловік почав простягати руки і до молодшої доньки, які лише виповнилося 13 років.

Попри побоювання дівчинка наважилася розповісти про знущання другові. Шокований хлопчик негайно повідомив своїх батьків.

Дружина ґвалтівника розповіла, що не знала про знущання з доньок.

– Мені боляче та неприємно від того, що мої доньки боялися розповісти про це, – зазначила жінка.

Також вона поділилася, що підозрюваний цей план виношував з 10 років. Мовляв, ґвалтівник знав, що коли у нього народиться донька, то він має бути у неї першим чоловіком.

Ба більше, старша донька підсудного двічі намагалася вкоротити собі віку. Нині цю інформацію перевіряють правоохоронці.

11 лютого в Одесі затримали ґвалтівника дітей та дружини. Жінка та дівчата поліції зізналися, що найбільш агресивним батько був після вживання алкоголю. Він часто погрожував, що повбиває і поріже всю родину, а винними будуть вони самі.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 та 4 ст. 152 КК України, в рамках якого призначено низку експертиз.

За скоєне ґвалтівнику загрожує до 15 років позбавлення волі.