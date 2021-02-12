PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

Мені жити не хочеться: зізнання одесита в суді, який ґвалтував дочок і дружину

Нещодавно Україну сколихнула новина про одесита, який роками ґвалтував двох доньок та дружину. Йдеться про 48-річного Миколу Єрмакова.

Мені жити не хочеться: зізнання одесита в суді, який ґвалтував дочок і дружину

На лаві підсудних він заявив, що любить своїх дітей та дружину.

– Я дуже люблю своїх дітей та дружину, але мені вже нічого не треба. Нехай Бог розсудить, а суддя озвучить. Можете в ефірі так і сказати, що мені вже жити не хочеться. Мене роздавили танком, – заявив Єрмаков.

Ба більше, чоловік запевняє, що звинувачення з боку рідних неправдиві. Однак додає, що частка правди у них присутня.

За словами шокованих сусід родини, вони навіть не здогадувалися, що коїться поряд з ними. Підозрюваний здавався звичайним чоловіком, доволі ввічливим.

Старша донька Єрмакова розповіла, що вперше батько вдався до зґвалтування, коли їй було лише 16 років. Знущання тривали останні чотири роки.

Читайте
У Маріуполі 23-річний педофіл зґвалтував школяра, триває експертиза

Потім чоловік почав простягати руки і до молодшої доньки, які лише виповнилося 13 років.

Попри побоювання дівчинка наважилася розповісти про знущання другові. Шокований хлопчик негайно повідомив своїх батьків.

Дружина ґвалтівника розповіла, що не знала про знущання з доньок.

– Мені боляче та неприємно від того, що мої доньки боялися розповісти про це, – зазначила жінка.

Також вона поділилася, що підозрюваний цей план виношував з 10 років. Мовляв, ґвалтівник знав, що коли у нього народиться донька, то він має бути у неї першим чоловіком.

Ба більше, старша донька підсудного двічі намагалася вкоротити собі віку. Нині цю інформацію перевіряють правоохоронці.

11 лютого в Одесі затримали ґвалтівника дітей та дружини. Жінка та дівчата поліції зізналися, що найбільш агресивним батько був після вживання алкоголю. Він часто погрожував, що повбиває і поріже всю родину, а винними будуть вони самі.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 та 4 ст. 152 КК України, в рамках якого призначено низку експертиз.

За скоєне ґвалтівнику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Джерело: Надзвичайні новини

Теги: ,
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору