Мне жить не хочется: признание одессита в суде, который насиловал дочерей и жену

Недавно Украину всколыхнула новость о одессите, который годами насиловал двух дочерей и жену. Речь идет о 48-летнем Николае Ермакове.

На скамье подсудимых он заявил, что любит своих детей и жену.

— Я очень люблю своих детей и жену, но мне уже ничего не надо. Пусть Бог рассудит, а судья озвучит. Можете в эфире так и сказать, что мне уже жить не хочется. Меня раздавили танком, — заявил Ермаков.

Более того, мужчина уверяет, что обвинения со стороны родных ложные. Однако добавляет, что доля правды в них присутствует.

По словам шокированных сосед семьи, они даже не догадывались, что происходит рядом с ними. Подозреваемый казался обычным человеком, достаточно вежливым.

Старшая дочь Ермакова рассказала, что впервые отец изнасиловал ее в 16 лет. Издевательства продолжались последние четыре года.

Затем мужчина начал протягивать руки и до младшей дочери, которой только исполнилось 13 лет.

Несмотря на опасения девочка решилась рассказать об издевательствах другу. Шокированный мальчик немедленно сообщил об этом своим родителям.

Жена насильника рассказала, что не знала об издевательствах над детьми.

— Мне больно и неприятно от того, что мои дочери боялись рассказать об этом, — отметила женщина.

Также она поделилась, что подозреваемый этот план вынашивал с 10 лет. Мол, насильник знал, что когда у него родится дочь, то он должен быть у нее первым мужчиной.

Более того, старшая дочь подсудимого дважды пыталась покончить с собой. Сейчас эту информацию проверяют правоохранители.

11 февраля в Одессе задержали насильника дочерей и жены. Женщина и девушки подтвердили признались полиции, что наиболее агрессивным отец становился после употребления алкоголя.

Уголовное дело открыто по ч. 2 и 4 ст. 152 УК Украины, в рамках которого назначен ряд экспертиз.

За содеянное насильнику грозит до 15 лет лишения свободы.