На Миколаївщині з колодязя дістали чоловіка

На Миколаївщині поліцейський врятував чоловіка, який впав у колодязь.

16 лютого у селі Дорошівка 43-річний потерпілий впав у чотирьохметровий колодязь. Він на власному автомобілі їхав з Києва, проте дорогою йому стало погано і він вирішив зупинитись та попити води.

За словами киянина, підійшов до колодязя він хотів набрати води, проте послизнувся та впав у колодязь, у якому до колін була крижана вода. Чоловік просидів на дні цілих п’ять годин та кликав на допомогу.

Близько 14.15, 16 лютого, крики потерпілого почув дільничий, який за допомогою мотузки і витягнув мешканця Києва.

– Потерпілий обмотався мотузкою, і дільничний витяг його. Замерзлого врятованого переодягли в сухий одяг, вкрили ковдрою та передали лікарям швидкої допомоги, а рятувальники допомогли дістати з колодязя його особисті речі, – повідомили у поліції.

Медики госпіталізували чоловіка до місцевої лікарні, де він зараз проходить обстеження. Наразі його життю нічого не загрожує.











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