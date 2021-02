На заході канадської столиці Оттави впав невеликий приватний літак. Інцидент стався неподалік від аеропорту Карп.

Двомісний літак Blackshape BS100 впав у лісосмузі і загорівся.

Рятувальним вдалося швидко прибути на місце падіння літака та погасити вогонь.

Поліція Оттави проінформувала, що рятувальники виявили тіло людини. Ймовірно, що це був пілот літака, який помер на місці від отриманих ушкоджень.

Firefighters located the small plane in a wooded area south of the airport. The plane was on fire and crews used portable extinguishers to bring the fire under control before stretching a hose line into the woods to fully extinguish the fire. https://t.co/hR4kKDjjVv pic.twitter.com/lFZITsChdc

— Ottawa Fire Services (@OttFire) February 10, 2021