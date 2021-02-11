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Факти / Надзвичайні події
Марія Степанюк |

Біля Оттави впав і загорівся приватний літак – є жертви

На заході канадської столиці Оттави впав невеликий приватний літак. Інцидент стався неподалік від аеропорту Карп.

Падіння літака в Оттаві

Двомісний літак Blackshape BS100 впав у лісосмузі і загорівся.

Рятувальним вдалося швидко прибути на місце падіння літака та погасити вогонь.

Поліція Оттави проінформувала, що рятувальники виявили тіло людини. Ймовірно, що це був пілот літака, який помер на місці від отриманих ушкоджень.

На місце інциденту також направили команду фахівців канадської Ради з безпеки транспорту. Вони повинні визначити причини авіакастрофи.

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Аеропорт Карпа розташований за 30 км від центру Оттави.

На Кубі впав військовий вертоліт

Внаслідок авіакатастрофи військового гелікоптера на Кубі загинуло п’ятеро людей.

Вертоліт летів з провінції Ольгин до Гуантанамо. Під час польоту він врізався у “височину”.

Джерело: CBC

Фото: Ottawa Fire Services

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