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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Вкрав майже 500 тис. грн на “порятунок життя”: у Києві судитимуть прибиральника

У Києві судитимуть прибиральника, який поцупив майже 500 тис. грн.

Вкрав майже 500 тис. грн на “порятунок життя”: у Києві судитимуть прибиральника

За даними слідства, зловмисник знайшов у квартирі потерпілої велику суму грошей і вкрав їх. Аби ввести жінку в оману, чоловік написав записку, що кошти потрібні для того, щоб врятувати людину і він поверне їх через декілька років.

Сама подія трапилася наприкінці 2020 року. Тоді до поліції Києва звернулася мешканка Голосіївського району із заявою про те, що її знайомий викрав із квартири велику суму грошей.

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 – В день скоєння злочину 48-річний чоловік під час прибирання знайшов у шухлядці $15 тис. та €3 тис. Написав власниці помешкання записку, що нібито кошти потрібні для врятування знайомої людини і він бере їх у борг на декілька років. Після правопорушник покинув поменшкання, – зазначили у поліції.

Під час обшуку у квартирі мешканця Запорізької області виявили чорнові записи, мобільні телефони, телефонні карти, кошти у розмірі €2,6 тис. та $8,9 тис. Інші викрадені гроші, за словами чоловіка, він витратив на власні потреби.

Експертиза підтвердила, що записку потерпілій писав її робітник. Слідчі повідомили правопорушнику про підозру у вчиненні злочину за ст. 185 (Крадіжка, вчинена у великих розмірах) КК України. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Зловмиснику загрожує від п’яти до восьми років тюремного ув’язнення.

  • У Києві судитимуть прибиральника, який вкрав у роботодавця майже 500 тис. грн
  • У Києві судитимуть прибиральника, який вкрав у роботодавця майже 500 тис. грн
  • У Києві судитимуть прибиральника, який вкрав у роботодавця майже 500 тис. грн
  • У Києві судитимуть прибиральника, який вкрав у роботодавця майже 500 тис. грн
Вкрав майже 500 тис. грн на “порятунок життя”: у Києві судитимуть прибиральника / 2 фотографии

Крадіжки

У Львові поліцейські затримали двох крадіїв, які викрадали запчастини з автівок. Один з правопорушників закопався у снігу, щоб сховатися від поліції.

Правоохоронці одразу затримали 37-річного чоловіка, а через 10 хв інший 36-річний закопав себе у сніг під деревом у парку. Під час поверхневої перевірки у нього виявили пакетик з невідомою порошкоподібною речовиною.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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