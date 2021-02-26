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Факти / Надзвичайні події
Тетяна Забожко |

20 кг канабісу в паливному баку: житель Херсона перевозив наркотики до РФ

Житель Херсона намагався вивезти до Російської Федерації 20-кілограмову партію наркотиків. Вартість вилученої речовини становить орієнтовно 5,6 млн грн.

Наркотики_канабіс_вивезення до РФ

Канабіс чоловік сховав у паливному баку автомобіля. До РФ херсонець хотів потрапити через тимчасово окупований Крим. Його затримали за контрабанду наркотичних засобів на контрольному пункті в’їзду-виїзду.

Найближчим часом він отримає повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Ховав кокаїн у дитячих іграшках

У Києві прокуратура повідомила про підозру колишньому правоохоронцю, який організував постачання партії кокаїну вартістю 4 млн грн.

Він надсилав наркотичну речовину зі Львова до Києва оптовими партіями за допомогою приватних служб таксі. Екс-правоохоронець ховав кокаїн у дитячих іграшках.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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