Житель Херсона намагався вивезти до Російської Федерації 20-кілограмову партію наркотиків. Вартість вилученої речовини становить орієнтовно 5,6 млн грн.

Канабіс чоловік сховав у паливному баку автомобіля. До РФ херсонець хотів потрапити через тимчасово окупований Крим. Його затримали за контрабанду наркотичних засобів на контрольному пункті в’їзду-виїзду.

Найближчим часом він отримає повідомлення про підозру. Санкція статті передбачає позбавлення волі до восьми років.

Ховав кокаїн у дитячих іграшках

У Києві прокуратура повідомила про підозру колишньому правоохоронцю, який організував постачання партії кокаїну вартістю 4 млн грн.

Він надсилав наркотичну речовину зі Львова до Києва оптовими партіями за допомогою приватних служб таксі. Екс-правоохоронець ховав кокаїн у дитячих іграшках.