Викинула з вікна та добила ножем: в Одесі жінка знущалась над своїм котом

В Одесі жінка викинула кота з 10 поверху, а потім добила тварину ножем.

Вперше у дворі багатоповерхівки кота побачили ще в серпні минулого року. Тварину в жахливому стані підібрала Олена й виходила його – навіть здавала у приватну клініку.

– Його десь близько двох тижнів тримали, лікували. Дуже багато грошей витратили на нього. З’явилася ця жінка і каже – це мій кіт.

Олена віддала кота знайденій власниці, а кілька днів тому жінка жорстоко вбила тварину.

Спочатку власниця викинула його з десятого поверху, а побачивши, що кіт вижив, взяла кухонний ніж і пішла його добивати.

На очах у сусідів жінка просто викинула пошматоване тіло тварини в найближчий смітник. Сусіди бояться тепер, що жінка може накинутися з ножем і на них.

– Померлу тварину направлено на експертизу, за результатами якої буде вирішуватись питання про повідомлення жінці підозри, – розповіли в поліції.

За цей злочин їй світить три роки обмеження волі.

22 лютого в Одесі до поліції звернулася місцева мешканка, яка стала свідком жорстоко поводження з твариною.

Виявилося, що 57-річна жінка викинула з 10 поверху свого кота, бо той подряпав їй руку.