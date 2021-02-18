В американському місті Філадельфія, штат Пенсільванія, сталася стрілянина, внаслідок якої вісім людей отримали поранення.

Стрілянина сталася поруч з автобусною станцією та медичним центром. Вік поранених – від 17 до 71 року. 71-річний чоловік перебуває в критичному стані. На місці стрілянини знайшли дві одиниці зброї.

– Масовий розстріл серед дня біля транспортного центру Олні – це ще один трагічний приклад хибної, обурливої і неприйнятної епідемії вогнепального насильства, яка загрожує життю і безпеці наших побратимів з Філадельфії, – написав мер Джим Кенні в заяві.

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Правоохоронцям вдалося затримати одну людину.

Нині в цьому році загинула 251 жертва стрілянини, що на 68,5% більше, ніж за той самий період минулого року.

Напад у Нігерії

17 лютого у Нігерії в місті Кагара бандити напали на науковий коледж і викрали сотні студентів і викладачів.

Крім того, нападники вбили одного учня, а ще декільком завдали тілесних ушкоджень.

У заручниках можуть бути до 350 учнів. Однак кільком студентам і одному співробітнику все ж таки вдалося втекти.

Джерело: NBC10 Philadelphia