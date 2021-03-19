У Києві СБУ припинила роботу ботоферми, через яку розповсюджували фейкову інформацію про Україну. Її діяльність фінансували з Росії.

Зловмисники розмістили обладнання у одній із київських квартир. Вони створювали і просували фейкові акаунти у соцмережах, звідки поширювали неправдиву інформацію серед населення.

Спотворена інформація повинна була поширювати негативні настрої у суспільстві та підірвати довіру до української влади всередині країни та за кордоном.

Спецслужба встановила, що загальна кількість фейкових акаунтів становила понад 5 тис. А фігуранти діяли в інтересах тих осіб, які підтримували війну проти України.

Окрім цього, для своєї діяльності вони використовували українські SIM-карти.

Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі спеціалізованим програмним забезпеченням, телекомунікаційне обладнання та понад 3 тис. SIM-карток.















Поширювали фейки про Україну: СБУ викрила ботоферму, яку фінансувала РФ / 4 фотографии

СБУ заблокувала кібератаку ФСБ РФ

Нещодавно СБУ заблокувала хакерські атаки на державні інформаційні ресурси України.

Їх здійснило угруповання хакерів Armageddon, яке контролюється Федеральною службою безпеки Росії.

Зловмисники намагалися отримати секретну інформацію вищих органів влади шляхом хакерських атак.