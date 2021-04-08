В Івано-Франківській області після п’ятьох годин перемовин правоохоронці затримали чоловіка, який смертельно поранив ножем у стегно місцевого мешканця.

7 березня вночі до поліції звернувся чоловік, який виявив тіло свого загиблого 39-річного племінника. У потерпілого було ножове поранення – колото-різана рана задньої поверхні лівого стегна.

За даними поліції, вдень до загиблого додому приходив знайомий. Під час конфлікту той ударив потерпілого кулаками, а після цього встромив ніж у стегно та втік. Тіло померлого виявив його дядько, який мешкав з ним.

Правоохоронці встановили особу правопорушника – 30 річного чоловіка знайшли у його житлі. Зловмисник погрожував покінчити життя самогубством – він хотів вистрибнути з вікна багатоповерхівки. Водночас чоловік тримав у руках ніж та скло.

Після декількох годин перемовин його затримали правоохоронці. За даними поліції, чоловік раніше відбував покарання за судимість, нині щодо нього також розглядають справу.

Справу відкрили за статтею 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) КК України. Чоловікові може загрожувати до 10 років позбавлення волі. Невдовзі слідчі оголосять йому про підозру, а суд обере запобіжний захід. Досудове розслідування триває.

Вбивство стиліста Катерини Положай

У Києві суд оголосив довічний вирок вбивці відомого стиліста Катерини Положай. Дівчину вбили 19 листопада 2015 року у Шевченківському районі столиці.

Вбивцею виявився її колишній чоловік. Чоловіка визнали винним у вбивстві 37-річної власниці салону красу та засудили до довічного ув’язнення.