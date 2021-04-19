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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У США сталася стрілянина – загинули троє людей

У США в місті Остін, штат Техас, невідомий чоловік відкрив вогонь, внаслідок якої загинули троє осіб.

У США сталася стрілянина – загинули троє людей

Повідомляється, що жертвами стали троє дорослих чоловіків. Правопорушнику вдалося втекти з місця злочину.

Правоохоронці попереджають, що зловмисник може бути небезпечним. За попередніми даними, підозрюваним став 41-річний чоловік, який має зріст приблизно 170 см.

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Місцева поліція закликає мешканців міста залишатися вдома, поки ведеться пошук стрільця.

Стрілянина у США

За останні декілька днів це не перший випадок стрілянини у США. Нещодавно біля термінала міжнародного аеропорту Сан-Антоніо невідомий чоловік відкрив вогонь.

Зазначається, що підозрюваний чоловік зробив близько 10 пострілів. Внаслідок цього один з місцевих правоохоронців вистрелив у зловмисника, який помер у лікарні від поранення.

Джерело: Департамент поліції Остіна

Фото: Pexels

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