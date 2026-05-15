До початку гранд-фіналу Євробачення 2026 залишається зовсім мало часу. Учасники конкурсу готуються до виходу на сцену і з нетерпінням чекають виступів, які визначать фінальну розв’язку сезону.

Голосування на Євробаченні: скільки триває

У гранд-фіналі Євробачення 2026 голосування відкривається безпосередньо перед виконанням першої конкурсної пісні. Від цього моменту глядачі можуть одразу починати голосувати за своїх фаворитів.

Такий підхід діє для всіх країн-учасниць і є частиною стандартної процедури, яку застосовує Європейська мовна спілка. Тож тривалість голосування на Євробаченні 2026 залежатиме від того, як довго виступатимуть учасники і гості шоу.

Після старту голосування залишається відкритим протягом усього прямого ефіру. Глядачі можуть віддавати голоси паралельно з виступами всіх виконавців.

Закривається голосування приблизно через 40 хвилин після того, як на сцені виступить останній учасник гранд-фіналу. Після цього система приймання голосів вимикається, і починається підрахунок результатів.

Що потрібно знати глядачам з країн-учасниць

Кожен глядач у країні, яка бере участь у конкурсі, може проголосувати за своїх улюблених виконавців, але не за представника власної країни. Голосування здійснюється через офіційні канали — телефон, SMS або застосунок конкурсу.

Також передбачено обмеження — цьогоріч один глядач може віддати до 10 голосів.

Скільки триває голосування на Євробаченні 2026 для країн, що не співають у фіналі

Для міжнародної аудиторії (так званого Rest of the World) передбачено окрему процедуру. Голосування відкривається заздалегідь у день фіналу, приблизно опівночі, але перед початком шоу тимчасово закривається.

Після старту прямого ефіру воно знову відкривається і працює за тим самим принципом — від початку першої пісні і до приблизно 40 хвилин після завершення останнього виступу.

Євробачення 2026: як змінили правила голосування цього року

Одне з ключових нововведень стосується ліміту голосування. Якщо раніше один глядач міг підтримати улюблених виконавців до 20 разів через різні канали — SMS, дзвінки або онлайн, — то тепер цей показник зменшили вдвічі.

Відтепер дозволено максимум 10 голосів. У Європейській мовній спілці пояснюють це прагненням знизити вплив організованих кампаній, які можуть штучно “розганяти” результати.

Жорсткіші правила проти масових кампаній

Оновлення торкнулися і правил промоції учасників. EBU посилила обмеження щодо будь-яких кампаній, які можуть впливати на результати голосування не природним шляхом. Йдеться насамперед про організовані заклики масово голосувати, а також про координацію голосів через зовнішні платформи.

Особливу увагу приділяють випадкам, коли такі кампанії підтримуються великими організаціями або навіть державними структурами, що раніше неодноразово ставало предметом дискусій навколо конкурсу.

Повернення журі у півфіналах

Ще одна важлива зміна — відновлення комбінованої системи оцінювання у півфіналах. Тепер результати знову формуються за принципом приблизно 50/50: половину визначає глядацьке голосування, іншу половину — національні професійні журі.

Окремий блок змін стосується технічного контролю. Організатори посилили системи перевірки голосів, щоб виявляти підозрілі активності, повторні спроби маніпуляцій або масові “накрутки”.

У EBU наголошують, що мета цих змін — зробити результати конкурсу максимально прозорими та зменшити ризики штучного впливу на підсумкові результати.

Скандал через агресивну промоцію перед голосуванням на Євробаченні 2026

Цьогорічне Євробачення 2026 не обійшлося без дискусій навколо промоції голосування. Незадовго до першого півфіналу навколо ізраїльського представника Ноама Беттана, який виконує пісню Michelle, виникло обурення після появи в мережі його промоційного відео.

У ролику співак закликав глядачів максимально підтримати його виступ і віддати за Ізраїль усі доступні 10 голосів. Це швидко привернуло увагу Європейської мовної спілки, яка відповідає за проведення конкурсу.

В організації нагадали, що правила голосування були посилені саме для того, щоб уникати надмірно агресивних або скоординованих кампаній підтримки. Хоча формального порушення зафіксовано не було, в EBU підкреслили, що подібні заклики не відповідають принципам конкурсу.

Після цього організатори звернулися до мовника з вимогою враховувати оновлені правила промоції та утримуватися від подібних форм агітації в майбутньому.

