У США поліцейський застрелив чоловіка, який відкрив стрілянину в аеропорту

У США місцевий поліцейський застрелив чоловіка після того, як той в’їхав в термінал міжнародного аеропорту Сан-Антоніо та відкрив вогонь.

Начальник поліції Сан-Антоніо Вільям Макманус заявив, що підозрюваний чоловік з естакади шосе вчинив близько 10 пострілів. За його словами, ніхто не постраждав в результаті інциденту.

Також глава місцевої поліції зазначив, що у правопорушника було з собою багато боєприпасів. У чоловіка вистрілив один з місцевих правоохоронців, який працює в аеропорту. Чоловік помер в лікарні від отриманого поранення.

Глава поліції також розповів, що поліцейські раніше стикалися зі зловмисником. Тоді у цього чоловіка зафіксували проблеми з психічним здоров’ям.

У США знайшли зниклу жінку

У США знайшли жінку, яка зникла на початку березня – голою та живою в дощовій каналізації її виявив місцевий перехожий. Чоловік почув крик дівчини та подзвонив до служби екстреної допомоги.

Поліція не знає, як жінка могла туди потрапити, і скільки вона перебувала в каналізації. За її словами, вона була там приблизно три тижні.

Джерело: KSAT