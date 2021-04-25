В Одеській області у колодязі виявили тіла трьох чоловіків та жінки.

Нині лише відомо, що померлі це місцеві жителі.

– Тіла трьох чоловіків та жінки виявили сьогодні в закинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ. Наразі встановлено їх особи, усі – місцеві жителі у віці від 23 до 35 років, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

На цей момент на місці працюють рятувальники й співробітники слідчо-оперативної групи.







В Одеській області у колодязі знайшли тіла чотирьох людей / 2 фотографии

На Рівненщині блискавка вдарила двох людей

На Рівненщині блискавка уразила 31-річного чоловіка і 15-річного хлопця, коли вони їхали з лісу на підводі під час дощу.

Лікарі оглянули чоловіків. В одного з них були опіки лівої частини тіла, а в іншого – правої.