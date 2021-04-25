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Факти / Надзвичайні події
Євгенія Шапоренко |

В Одеській області у колодязі знайшли тіла чотирьох людей

В Одеській області у колодязі знайшли тіла чотирьох людей

В Одеській області у колодязі виявили тіла трьох чоловіків та жінки.

Нині лише відомо, що померлі це місцеві жителі.

– Тіла трьох чоловіків та жінки виявили сьогодні в закинутому колодязі біля одного з сіл Плахтіївської ОТГ. Наразі встановлено їх особи, усі – місцеві жителі у віці від 23 до 35 років, – розповіли у ГУ НП в Одеській області.

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На цей момент на місці працюють рятувальники й співробітники слідчо-оперативної групи.

  • В Одеській області у колодязі знайшли тіла чотирьох людей
  • В Одеській області у колодязі знайшли тіла чотирьох людей
  • В Одеській області у колодязі знайшли тіла чотирьох людей
  • В Одеській області у колодязі знайшли тіла чотирьох людей
В Одеській області у колодязі знайшли тіла чотирьох людей / 2 фотографии

На Рівненщині блискавка вдарила двох людей

На Рівненщині блискавка уразила 31-річного чоловіка і 15-річного хлопця, коли вони їхали з лісу на підводі під час дощу.

Лікарі оглянули чоловіків. В одного з них були опіки лівої частини тіла, а в іншого – правої.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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