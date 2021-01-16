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Факти / Надзвичайні події
Софія Телішевська |

Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста

У Закарпатській області рятувальники завершили операцію з пошуку і порятунку заблукалого в горах туриста.

Операція з пошуку і порятунку 25-річного львів’янина, який під час проходження туристичного маршруту заблукав поблизу гори Піп Іван Марамороський – завершена.

Зараз врятований проходить обстеження в Рахівській районній лікарні, куди його транспортували рятувальники.

Всього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 20 працівників особового складу та шість одиниць техніки.

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  • Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста
  • Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста
  • Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста
  • Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста
  • Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста
  • Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста
  • Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста
  • Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста
  • Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста
  • Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста
Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста / 5 фотографий

У Карпатах загинула туристка

Раніше в Карпатах туристка зірвалася зі скелі та загинула. Її тіло знайшли біля підніжжя гори Шпиці у непритомному стані з травмами голови, живота та переохолодженням.

Жінку півночі рятували надзвичайники, але вона померла в кареті швидкої.

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