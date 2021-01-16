У Закарпатській області рятувальники завершили операцію з пошуку і порятунку заблукалого в горах туриста.
Операція з пошуку і порятунку 25-річного львів’янина, який під час проходження туристичного маршруту заблукав поблизу гори Піп Іван Марамороський – завершена.
Зараз врятований проходить обстеження в Рахівській районній лікарні, куди його транспортували рятувальники.
Всього до пошуково-рятувальних робіт було залучено 20 працівників особового складу та шість одиниць техніки.
Рятувальники знайшли заблукалого в Карпатах туриста / 5 фотографий
У Карпатах загинула туристка
Раніше в Карпатах туристка зірвалася зі скелі та загинула. Її тіло знайшли біля підніжжя гори Шпиці у непритомному стані з травмами голови, живота та переохолодженням.
Жінку півночі рятували надзвичайники, але вона померла в кареті швидкої.