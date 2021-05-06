У Вінниці горіла офісна будівля – один загиблий

У Вінниці на вулиці Бевза сталася масштабна пожежа в офісній будівлі.

Подія сталася у четвер, 6 травня, близько 12.30. Вогонь спалахнув на третьому поверсі будівлі.

Станом на 14.11 рятувальники погасили вогонь, не давши йому перекинутися на сусідні будівлі Укргазбанку та кафе.

О 16.20 повністю ліквідували пожежу у цих приміщеннях на вулиці Бевза, 34.

Внаслідок пожежі одна людина загинула. Інформації про інших постраждалих поки немає.

Причини пожежі встановлюються.

ДСНС до ліквідації пожежі залучила 60 чоловік особового складу та 13 одиниць спецтехніки.

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Пожежа в Житомирі

На початку квітня в Житомирі сталася пожежа в одній з багатоповерхівок на вулиці Леха Качинського.

Рятувальникам вдалося евакуювати з приміщення господаря квартири, проте його 46-річний син загинув.

Причиною трагедії, за попередніми висновками експертів, стало недотримання правил пожежної безпеки при палінні.