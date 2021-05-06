В Виннице горело офисное здание — один погибший

В Виннице на улице Бевза произошел масштабный пожар в офисном здании.

Происшествие произошло в четверг, 6 мая, около 12.30. Огонь вспыхнул на третьем этаже здания.

По состоянию на 14.11 спасатели погасили огонь, не дав ему перекинуться на соседние здания Укргазбанка и кафе.

В 16.20 полностью ликвидировали пожар в этих помещениях на улице Бевза, 34.

В результате пожара один человек погиб. Информации о других пострадавших пока нет.

Причины пожара устанавливаются.

ГСЧС к ликвидации пожара привлекла 60 человек личного состава и 13 единиц спецтехники.

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Пожар в Житомире

В начале апреля в Житомире произошел пожар в одной из многоэтажек на улице Леха Качинского.

Спасателям удалось эвакуировать из помещения хозяина квартиры, однако его 46-летний сын погиб.

Причиной трагедии, по предварительному заключению экспертов, стало несоблюдение правил пожарной безопасности при курении.