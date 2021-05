В американському штаті Айдахо у місті Рігбі учениця шостого класу стріляла у школі по однокласниках. Внаслідок події троє людей важко поранені.

Так, школярка почала стрілянину із пістолета у шкільному коридорі, а закінчила – на вулиці.

За даними правоохоронців, внаслідок цього двоє школярів та одна доросла людина постраждали.

Пораненим надали меддопомогу у лікарні. Наразі стан здоров’я дорослого чоловіка – задовільний.

А от у школярів, хлопця та дівчини, серйозніші травми, які небезпечні для життя.

Обидва зараз залишаються в медзакладі. За даними лікарів, не виключення, що їм потрібні будуть операції.

Sixth-grade girl shot two students and custodian at Idaho middle school before being disarmed by a teacher

A victim appears to be taken into an ambulance following Thursday’s shooting

Students embrace after a school shooting at Rigby Middle School in Rigby, Idaho on Thursday pic.twitter.com/TGvrWyaJF2

— Lilian Chan (@bestgug) May 7, 2021