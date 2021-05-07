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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У США шестикласниця влаштувала стрілянину в школі – поранено трьох осіб

дівчинка із пістолетом

В американському штаті Айдахо у місті Рігбі учениця шостого класу стріляла у школі по однокласниках. Внаслідок події троє людей важко поранені.

Так, школярка почала стрілянину із пістолета у шкільному коридорі, а закінчила – на вулиці.

За даними правоохоронців, внаслідок цього двоє школярів та одна доросла людина постраждали.

Пораненим надали меддопомогу у лікарні. Наразі стан здоров’я дорослого чоловіка – задовільний.

А от у школярів, хлопця та дівчини, серйозніші травми, які небезпечні для життя.

Обидва зараз залишаються в медзакладі. За даними лікарів, не виключення, що їм потрібні будуть операції.

Дівчинку, яка стріляла, обеззброїла та затримала вчителька. Правохооронці з’ясовують мотив злочину.

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Жертвами стали троє дорослих чоловіків. Правопорушнику вдалося втекти з місця злочину.

Джерело: ABC News

Фото: Depositphotos

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