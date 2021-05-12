Через стрілянину у казанській школі, яка 11 травня забрала життя дев’яти людей, 12 травня в Татарстані оголошено днем ​​жалоби. У середу в місті ховають жертв трагедії. Крім того, з’явилися подробиці про самого стрільця – 19-річного Ільназа Галявієва.

Факти ICTV зібрали останні новини про стрілянину в Казані.

Похорони жертв казанського стрільця

Під час стрілянини у школі №175 загинуло дев’ятеро людей – семеро дітей і двоє дорослих. Деяких з них вже поховали.

Так, родичі та знайомі попрощалися з 14-річними Ільзією Нагімулліною та Аміром Шайхутдіновим.

Вони були двоюрідними братом та сестрою, разом вчилися в одному класі. Діти були першими, хто загинув від руки стрільця.

Також, за даними ЗМІ, поховали вчительку англійської мови, яка викладала у школі, Ельвіру Ігнатьєву, їй було лише 26 років.

Як повідомили ЗМІ з посиланням на місцеву владу, єдиного місця похорону немає. Родичі самі вирішують, де ховати загиблих.

Зізнання стрільця

Водночас 19-річний Ільназ Галявієв, який влаштував стрілянину, зізнався правоохоронцям у скоєному.

Як вважає стрілок, він убив чотирьох дорослих, кількість школярів не уточнює. За його інформацією, його жертвами були не менше семи осіб.

Крім того, силовики навідалися до нього додому, де вилучили речовини для приготування вибухівки.

Також, за інформацією ЗМІ, нападник мав захворювання головного мозку. Він не перебував на обліку у психіатра, однак часто скаржився на головний біль. Близько року тому йому втсановили діагноз, який свідчить про захворювання мозку. Однак чим він хворів, додатково не повідомляється.

Родичі ж Галявієва повідомили, що останнім часом помічали запальність і агресивність у його поведінці.

Нині хлопець в неадекватному стані, що заважає роботі слідчих. Зараз російські правоохоронці активно розслідують справу.

Стрілянина у Казані

11 травня з’явилися повідомлення про стрілянину у казанській школі.

Озброєний хлопець прийшов до школи та розстріляв людей, його жертвами стали дев’ять осіб.

Детальніше про стрілянину у Казані читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Mash, Телеканал Дождь

Фото: Mash