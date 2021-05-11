У Казані (Росія) 19-річний Ільназ Галявієв відкрив вогонь у школі №175. В результаті стрілянини загинули семеро школярів і вчителька. Через кілька годин у лікарні померла ще одна жінка. Загалом зараз у лікарнях перебувають 20 осіб.

Ільназ Галявієв раніше навчався в цій школі.

Що розповідають очевидці стрілянини в Казані

– Всі почали метушитися, говорити: Закрийте двері. Десь через хвилину директор почав кричати Закриваємо двері!. Ми закрили двері, через дві хвилини нам сказали, що у нас в школі ось ці чорти. Я зі спини бачив одного, як виводили. У 8А класі сім людей, що чи, застрелив. І все. Ми через 10-15 хвилин вийшли приблизно. Не з вікна, я хотів, але мені вчитель одразу закрив вікно і сказав ні. Потім до нас менти стали стукати у двері: Відкривайте, це ми. Ну ми відкрили, – розповів один з восьмикласників школи №175.

Також в мережі з’явився запис аудіоповідомлення однієї з учениць, яка перебувала у школі під час стрілянини.

– Ми закрилися в кабінетах і сидимо під партою, – тремтячим голосом сказала дівчинка, після чого на задньому фоні чути звуки пострілів.

Стрілянина у Казані

Перші повідомлення про стрілянину у Казані у ЗМІ з’явилися близько 10 ранку. Саме тоді почали говорити про двох нападників.

Крім того, у мережі з’являлося багато фейкової інформації про жертв та поранених, бо офіційні служби кілька годин не коментували ситуацію.