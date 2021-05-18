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Факти / Надзвичайні події
Максим Зайченко |

Чергував на блокпосту “ДНР”: у ЗСУ викрили екс-бойовика

Чергував на блокпосту “ДНР”: у ЗСУ викрили екс-бойовика

Служба безпеки України викрила колишнього бойовика в підрозділі Збройних сил України в районі операції Об’єднаних сил. Він влаштувався на роботу в українську армію за підробленими документами. 

Чоловік у 2014 році перебував на одному з блокпостів у Слов’янську Донецької області в складі незаконних збройних формувань так званої ДНР зі зброєю в руках. Він здійснював огляд і перевірку документів.

– Зловмисник незабаром залишив бойовиків, а потім, надавши недостовірні дані через військкомат, влаштувався в українську армію. Він ніс службу в одній з частин в Донецькій області, – повідомили в СБУ. 

Під час обшуків у нього вилучили незареєстрований травматичний пістолет і проросійську символіку.

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Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України. 

Затримання терористів “ДНР”

Наприкінці квітня харківські прикордонники затримали чоловіка та жінку, які були членами так званої ДНР.

Вони намагалися в’їхати в Україну через територію Росії.

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