Пожежа в одеському гуртожитку: постраждав студент

У неділю, 6 червня, в одному з гуртожитків Одеси спалахнула пожежа, внаслідок чого постраждав один студент.
Повідомлення щодо спалаху на вулиці Маршала Малиновського надійшло за номером 101 вночі, о 00:52.
Рятувальники з’ясували, що пожежа спалахнула на третьому поверсі гуртожитку національного університету, в одній з житлових кімнат. Поки співробітники ДСНС їхали до місця події, адміністрації вдалося евакуювати з будівлі 106 осіб.
Один студент виявився у пастці на четвертому поверсі. Його врятували представники газодимозахисної служби. Вогонь вдалося ліквідувати до того, як він міг встигнути поширитися на інші кімнати.
За словами рятувальників, одного з мешканців гуртожитку було госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Медики діагностували у потерпілого опіки носоглотки та ротоглотки й отруєння димом.
– О 01:28 пожежу було локалізовано, о 01:40 – ліквідовано на площі 25 квадратних метрів. Причина пожежі та збиток встановлюються. Від ДСНС було залучено 11 одиниць техніки та 57 осіб особового складу, – повідомили рятувальники.
6 червня співробітники ДСНС оголосили щодо підвищення рівня пожежної небезпеки в деяких областях України, незважаючи на вологу погоду.
Про це попередили мешканців п’ятьох областей – Сумської, Тернопільської, Волинської, Рівненської, а також Житомирської.
Крім того, в Чернігівській та Волинській областях існує ризик підтоплення населених пунктів через зростання рівня води в річках.