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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Києві сталася пожежа у багатоповерховій адміністративній будівлі

У Києві сталася пожежа у багатоповерховій адміністративній будівлі

Вранці 22 травня у Святошинському районі в Києві сталася пожежа у 10-поверховій адміністративній будівлі.

Пожежа виникла в адмінбудівлі Епіцентру на Берковецькій вулиці на 10-му поверсі. Її площа сягала близько 200 кв. м.

ДСНС зазначає, що гасіння ускладнилося високою температурою та щільним задимленням. Додатково залучили два колінчаті підіймачі (50 м та 90 м).

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О 07.10 пожежу на Берковецькій вдалося локалізувати, а о 07.32 вогнеборці її остаточно ліквідували.

Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій. Всього до ліквідації пожежі залучили 40 вогнеборців та 10 одиниць техніки.

  • У Києві сталася пожежа – горіла адміністративна будівля на Берковецькій вулиці
  • У Києві сталася пожежа – горіла адміністративна будівля на Берковецькій вулиці
  • У Києві сталася пожежа – горіла адміністративна будівля на Берковецькій вулиці
  • У Києві сталася пожежа – горіла адміністративна будівля на Берковецькій вулиці
  • У Києві сталася пожежа – горіла адміністративна будівля на Берковецькій вулиці
  • У Києві сталася пожежа – горіла адміністративна будівля на Берковецькій вулиці
У Києві сталася пожежа у багатоповерховій адміністративній будівлі / 3 фотографии

Пожежа на Львівщині

Нещодавно сталася пожежа у Львівській області. Тоді загорівся рейсовий автобус Mercedes IRIZAR, в якому перебувало 22 людей.

Серед них було 20 пасажирів та два водії. Вогонь знищив моторний відсік, понад два десятки місць для сидіння та обшивки салону на площі 18 кв. м.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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