У Києві сталася пожежа – горіла адміністративна будівля на Берковецькій вулиці

Вранці 22 травня у Святошинському районі в Києві сталася пожежа у 10-поверховій адміністративній будівлі.

Пожежа виникла в адмінбудівлі Епіцентру на Берковецькій вулиці на 10-му поверсі. Її площа сягала близько 200 кв. м.

ДСНС зазначає, що гасіння ускладнилося високою температурою та щільним задимленням. Додатково залучили два колінчаті підіймачі (50 м та 90 м).

О 07.10 пожежу на Берковецькій вдалося локалізувати, а о 07.32 вогнеборці її остаточно ліквідували.

Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій. Всього до ліквідації пожежі залучили 40 вогнеборців та 10 одиниць техніки.











У Києві сталася пожежа у багатоповерховій адміністративній будівлі / 3 фотографии

Пожежа на Львівщині

Нещодавно сталася пожежа у Львівській області. Тоді загорівся рейсовий автобус Mercedes IRIZAR, в якому перебувало 22 людей.

Серед них було 20 пасажирів та два водії. Вогонь знищив моторний відсік, понад два десятки місць для сидіння та обшивки салону на площі 18 кв. м.