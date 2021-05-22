У Києві сталася пожежа – горіла адміністративна будівля на Берковецькій вулиці

Вранці 22 травня у Святошинському районі в Києві сталася пожежа у 10-поверховій адміністративній будівлі.
Пожежа виникла в адмінбудівлі Епіцентру на Берковецькій вулиці на 10-му поверсі. Її площа сягала близько 200 кв. м.
ДСНС зазначає, що гасіння ускладнилося високою температурою та щільним задимленням. Додатково залучили два колінчаті підіймачі (50 м та 90 м).
О 07.10 пожежу на Берковецькій вдалося локалізувати, а о 07.32 вогнеборці її остаточно ліквідували.
Наразі рятувальники проводять розбір конструкцій. Всього до ліквідації пожежі залучили 40 вогнеборців та 10 одиниць техніки.
Пожежа на Львівщині
Нещодавно сталася пожежа у Львівській області. Тоді загорівся рейсовий автобус Mercedes IRIZAR, в якому перебувало 22 людей.
Серед них було 20 пасажирів та два водії. Вогонь знищив моторний відсік, понад два десятки місць для сидіння та обшивки салону на площі 18 кв. м.