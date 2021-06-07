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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Лівії терорист-смертник атакував блокпост

теракт, терорист, бомба

Увечері 6 червня па півдні Лівії терорист-смертник атакував блокпост. Чоловік активував вибухівку в автомобілі, перетинаючи КПП.

У результаті вибуху загинули двоє правоохоронців, п’ятеро отримали поранення. Пізніше відповідальність за теракт взяла на себе Ісламська держава.

Теракт стався у місті Сабха за 750 км від Триполі – столиці Лівії. За останній період місто Сабха, яке контролюється силами Халіфа Хафтара, зазнало кілька екстремістських атак.

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Теракт в Індонезії

У березні 2021 року в Індонезії терористи-смертники підірвали бомбу біля храму. Внаслідок вибуху 14 осіб отримали поранення, зокрема співробітники храму. Також пошкодилися автомобілі, припарковані поруч.

Детальніше про теракт в Індонезії читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Euronews

Фото: Depositphotos

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