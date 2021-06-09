Станом на 9 червня в Україні через негоду знеструмлено 60 населених пунктів. Проблеми з електропостачанням спостерігаються в п’яти областях.

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Причинами стали сильні пориви вітру, дощ і гроза.

– Станом на 9 червня внаслідок ускладнення погодних умов (пориви вітру, дощ і гроза) через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 60 населених пунктів у п’яти областях, а саме: Житомирській – 21, Донецькій – 20, Київській – 14, Чернівецькій – 4, Запорізькій – 1, – зазначили в Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

Над відновленням електропостачання працюють бригади обленерго.

Прогноз погоди на тиждень

Із 7 до 11 червня в Україні переважно очікується дощова погода і грози. Температура повітря буде в межах + 20… + 26 градусів тепла.

Детально про погоду в Україні на тиждень – дивіться на Фактах ICTV.